باكستان على قائمة الدول الممولة للإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن "فريق العمل المعني بالعمليات المالية" (FATF) وضع البلاد على قائمة الدول التي يعتقد بأنها تمول الإرهاب.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل أن المنظمة المذكورة أمهلت باكستان 3 أشهر لإجراء الإصلاحات وتفادي وضعها على هذه القائمة، وكانت باكستان تبحث مع المنظمة "خطة العمل" في هذا الشأن، لكن المفاوضات لم تؤد إلى أي نتيجة.

وتابع المتحدث: "والآن بعد المفاوضات حول خطة العمل، ستطبق باكستان هذه الخطة، مع أنها مدرجة على القائمة الرمادية".

وأضاف أن باكستان والمنظمة تبادلتا الآراء بشأن المواضيع المثيرة للقلق لدى الجانبين.

وأعاد إلى الأذهان أن المنظمة كانت قد وضعت باكستان على قائمتها "الرمادية" للدول الممولة للإرهاب في الفترة من 2012 إلى 2015.

والجدير بالذكر أن "فريق العمل المعني بالعمليات المالية" هو منظمة دولية معنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تأسست في عام 1989، وتتخذ من باريس مقرا لها.

المصدر: فرانس برس