الأمم المتحدة تسجل قتل وتشويه 10 آلاف طفل جراء النزاعات في العالم

سجلت الأمم المتحدة أكثر من عشرة آلاف حالة لقتل وتشويه الأطفال جراء النزاعات المسلحة في العالم عام 2017.

وأعلنت المنظمة العالمية في تقرير سنوي يحمل تسمية "الأطفال والنزاعات المسلحة" عن رصدها 21 ألف انتهاك لحقوق الأطفال، ما يشكل ارتفاعا ملموسا مقارنة مع معدلات العام السابق.

واتهمت الأمم المتحدة التحالف العربي الذي تقوده السعودية بالوقوف وراء نصف العدد على الأقل من حالات قتل وإصابة الأطفال في اليمن، معربة عن قلقها من تجنيد الأطفال في هذا النزاع.

وأشار التقرير إلى أن من أخطر الدول للأطفال في العالم كل من العراق وميانمار وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وسوريا واليمن.

وأكد التقرير أن قرابة النصف من 811 حالة قتل أطفال في نيجيريا نجمت عن الهجمات الإرهابية، واستُخدم الأطفال في بعضها كـ"قنابل بشرية"، واحتُجز أكثر من 1900 طفل في هذه البلاد للاشتباه بصلتهم أو ذويهم بجماعة "بوكو حرام" المتشددة.

كما سجلت المنظمة العالمية احتجاز 1036 طفلا بالعراق في القضايا المتعلقة بالأمن الدولي، بينما جُنّد 1221 طفلا على الأقل جراء الصراع الدائر في جنوب السودان.

وفي الصومال، سجل التقرير الأممي اختطاف أكثر من 1600 طفل على أيدي مسلحي حركة "الشباب" المتطرفة، وتم تجميد بعضهم بينما تعرض آخرون لاعتداءات جنسية.

وأكد التقرير أن قوات حكومية في دول مختلفة تتحمل المسؤولية عن نحو تسعة آلاف انتهاك لحقوق الأطفال في العالم.

المصدر: أسوشيتد برس