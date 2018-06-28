غوتيريش: عهد جديد الآن في محاربة الإرهاب

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قناعته بأن الوقت حان لبداية عهد جديد في تبادل المعلومات بين الدول في مجال محاربة الإرهاب.

وأوضح غوتيريش اليوم، في كلمة ألقاها أثناء افتتاح مؤتمر رؤساء أجهزة محاربة الإرهاب في الدول الأعضاء للمنظمة العالمية، أنه يرى ستة أهداف رئيسية لهذه الفعالية، وعلى رأسها تطوير التبادل المعلوماتي بين الدول على هذا الصعيد.

وأشار الأمين العام إلى وجود العديد من الأمثلة لإحباط مخططات إرهابية بفضل تبادل المعلومات والموارد بين الدول، وقال إنه ثمة العديد من التحالفات والشبكات الخاصة بتبادل المعلومات في العالم لكن الحاجة لا تزال قائمة لبذل كثير من الجهود بغية تطويرها.

وأعرب غوتيريش عن أمله في أن يؤدي المؤتمر إلى تفعيل التنسيق الدولي في إفشال المخططات الإرهابية، وتثبيت أهمية حقوق الإنسان في محاربة الإرهاب.

كما تطرق الأمين العام إلى موضوع العمل مع الشبان من أجل منع انضمامهم إلى التنظيمات المتشددة، مشيرا إلى أن معظم الراديكاليين الجدد تتراوح أعمارهم بين 17 و29 عاما.

وذكر غوتيريش أنه على المؤتمر تسليط مزيد من الضوء على قضايا ضحايا الإرهاب، مرحبا بقرار إقامة اليوم العالمي لضحايا الإرهاب في 21 أغسطس.

وتابع قائلا إن تحدي الإرهاب يتغير، ما يتطلب ردا دوليا متعدد الاتجاهات، مشيرا إلى إمكانية الوصول إلى حلول دولية لمكافحة الإرهاب.

المصدر: تاس