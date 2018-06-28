5 قتلى جراء سقوط طائرة على حي مأهول في مومباي الهندية

أكدت السلطات الهندية أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم اليوم الخميس جراء تحطم طائرة نقل صغيرة فوق مدينة مومباي غرب البلاد.

وأكدت المديرية العامة للطيران المدني في الهند، حسب وكالة أنباء آسيا الدولية ANI، أن ضحايا الحادث هم طياران ومهندسان كانوا على متن الطائرة المنكوبة، وشخص آخر كان على الأرض، بينما أصيب عدد من المارة بجروح جراء الحادث.

Two pilots, two Aircraft Maintenance Engineers on board & one person on ground are dead in the Mumbai chartered plane crash: Directorate General of Civil Aviation — ANI (@ANI) ٢٨ يونيو ٢٠١٨

وأوضحت وسائل إعلام أن طائرة Beechcraft King Air 65-C90A التابعة لسلطات ولاية أتر براديش تحطمت في منطقة غاتكوبار المكتظة بالسكان الواقعة شمال شرق مومباي، حيث اصطدمت بمبنى شركة اتصالات.

المصدر: وكالات