 
مباشر
عاجل
الكرملين: قمة بوتين-ترامب ستعقد في الـ16 من يوليو المقبل في العاصمة الفنلندية هلسنكي

5 قتلى جراء سقوط طائرة على حي مأهول في مومباي الهندية

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kfr4

أكدت السلطات الهندية أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم اليوم الخميس جراء تحطم طائرة نقل صغيرة فوق مدينة مومباي غرب البلاد.

وأكدت المديرية العامة للطيران المدني في الهند، حسب وكالة أنباء آسيا الدولية ANI، أن ضحايا الحادث هم طياران ومهندسان كانوا على متن الطائرة المنكوبة، وشخص آخر كان على الأرض، بينما أصيب عدد من المارة بجروح جراء الحادث.

وأوضحت وسائل إعلام أن طائرة Beechcraft King Air 65-C90A التابعة لسلطات ولاية أتر براديش تحطمت في منطقة غاتكوبار المكتظة بالسكان الواقعة شمال شرق مومباي، حيث اصطدمت بمبنى شركة اتصالات.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الروسية مع ناستيا - الحالات الطارئة