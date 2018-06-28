الجيش الأمريكي يحصل قريبا على أحدث صاروخ جو-أرض

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الجيش الأمريكي سيحصل قريبا على أحدث صاروخ جو-أرض من طراز " JAGM" من شركة لوكهيد مارتن المختصة بصناعة الأسلحة.

وأوضح موقع "Defense News" أن الصاروخ الجديد سيحل محل الصواريخ القديمة من نفس فئة "AGM-114".

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واجتاز صاروخ " JAGM" الجديد بنجاح اختبارات تواصلت لأكثر من عامين، جُرب خلالها على جميع منصات الإطلاق، بما في ذلك من الطائرات المروحية والنفاثة، والطائرات بلا طيار.

وقد زود الصاروخ الجديد بنظام توجيه ذاتي مطور، يعمل بليزر شبه نشط وبمستشعرات رادارية بموجة ملليمترية، ما يسمح له بالتصدي للأهداف الثابتة والمتحركة على الأرض وفي البحر، في جميع الأحوال الجوية وعلى مدار الساعة.

ووفق شركة لوكهيد مارتن، دخل الصاروخ الجديد مرحلة الإنتاج بالفعل على نطاق ضيق، وبموجب عقد ستزود الشركة الجيش الأمريكي بـ 2631 صاروخا، تسلم الدفعة الأولى مطلع العام المقبل.

المصدر: نوفوستي