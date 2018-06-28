صحيفة هندية تتحدث عن قدرات "S-400" في وجه "F-18" و"F-35"

ترى مجلة "The India Times" أن منظومة "S-400" الصاروخية الروسية فعالة ضد المقاتلات الأمريكية "F/A-18 Hornet" و"F-35 Lighting II".

وكتبت المجلة الهندية أن منظومة "THAAD" الأمريكية تعترض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، غير أن منظومة "S-400" فعالة ضد أكبر مجموعة من أنواع الهجمات الجوية، وخاصة الهجمات باستخدام المقاتلات من طراز "F-18" و"F-35".

وأشارت في الوقت ذاته إلى أن قدرات منظومة "S-400" في مجال اعتراض الصواريخ الباليستية بعد تحديثها ليست معروفة.

وتخطط الهند حاليا لشراء منظومات "S-400" الروسية، الأمر الذي تعارضه الولايات المتحدة التي فرضت عقوباتها على شركات الصناعة الحربية الروسية. ومن المتوقع أن تقترح الولايات المتحدة على الهند شراء منظومات "THAAD" الأمريكية. وستجري المفاوضات بين الطرفين في هذا الشأن يوم 6 يوليو القادم.

المصدر: Lenta.ru