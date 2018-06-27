بعد جدل أوروبي.. سفينة المهاجرين "لايفلاين" ترسو في مالطا

رست سفينة "لايفلاين" التي كان على متنها أكثر من 230 مهاجرا في جزيرة مالطا بعد نحو أسبوع من الجدل مع إيطاليا التي رفضت رسو السفينة في أحد موانئها.

وقال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات للصحفيين إن 7 من دول الاتحاد الأوروبي عرضت تقاسم عبء المهاجرين مع بلاده.

ووصلت السفينة "لايفلاين" التي تديرها مؤسسة "ميشن لايفلاين" الخيرية الألمانية في حوالي الساعة 17:40 بتوقيت غرينيتش.

وكان موسكات قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء أن "لايفلاين" ستحصل على إذن بدخول ميناء في مالطا حيث "ستبدأ على الفور إجراءات التحقق من الهوية والتثبت من أحقية المهاجرين في اللجوء وتوزيعهم على دول أعضاء أخرى".

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هذا، وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اتفاق دول أوروبية، بينها فرنسا وإيطاليا والبرتغال، على استقبال المهاجرين العالقين على متن السفينة.

و"لايفلاين" هي ثاني سفينة إنقاذ رفضت إيطاليا استقبالها هذا الشهر بعدما قال وزير الداخلية الجديد المناهض للمهاجرين ماتيو سالفيني إن روما لن تستقبل بعد الآن سفن الإنقاذ الخاصة لأن المنظمات الخيرية "لا تستطيع أن تملي على إيطاليا سياستها الخاصة بالهجرة".

المصدر: رويترز