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ماكرون يعلن عن الاتفاق على مصير سفينة "لايفلاين"

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ماكرون يعلن عن الاتفاق على مصير سفينة
Globallookpress epd-bild/DaniloxCampailla/MissionxLifeline
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن 6 دول في الاتحاد الأوروبي اتفقت على استقبال أكثر من 200 مهاجر، كانوا على متن سفينة "لايفلاين" العالقة قرب سواحل مالطا.

وقال ماكرون في أعقاب لقائه مع بابا الفاتيكان فرانسيس إن كلا من الدول الست، بما فيها فرنسا وإيطاليا والبرتغال ستستقبل "عشرات الـ 233 مهاجرا.

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وفي الوقت ذاته، وصف ماكرون هذا الوضع بأنه غير مقبول، قائلا: "ذلك يصب في مصلحة المهربين، إذ أننا نخفف من خطورة الرحلات".

وكانت مالطا قد رفضت استقبال سفينة "لايفلاين" التي نقلت المهاجرين الأسبوع الماضي، وأعلنت أنها لن تسمح لهم بدخول أراضيها إلا بعد أن تتفق دول الاتحاد الأوروبي على استقبالهم.

المصدر: فرانس برس

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