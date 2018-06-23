إيطاليا مستاءة من مالطا لرفضها استقبال سفينة مهاجرين والأخيرة ترد

اعتبرت إيطاليا أن رفض مالطا استقبال سفينة تقل أكثر من مئتي مهاجر تم إنقاذهم في البحر، قرار "سخيف وغير إنساني"، فيما تؤكد الأخيرة أنها لم تتلق أي طلب بفتح موانئها أمام السفينة.

ونشر وزير النقل الإيطالي دانيلو تونينلي على "فيسبوك" صورة لبريد إلكتروني من القوات المسلحة في مالطا يفيد بأن السفينة (لايفلاين) ليست بحاجة للبحث عنها وإنقاذها ولم يظهر أن السفينة تواجه أي أزمة.

وترفض مالطا قبول اللاجئين على أراضيها باستثناء عدد صغير من الحالات الطارئة من سفن الإنقاذ.

وقالت الحكومة المالطية إنها لم تتلق من مركز تنسيق البحث والإنقاذ في روما أو من سفينة (لايفلاين) أي طلب رسمي لقبول السفينة التي تحمل أكثر من 230 مهاجرا.

وكان وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي دانيلو تونينيلي، قد أكد صباح الجمعة أنه إن كانت سفينة (لايفلاين) في المياه المالطية "فإن مسؤولية فتح ميناء أمان وإنقاذ أمامها ستقع على مالطا بكل تأكيد".

المصدر: وكالات