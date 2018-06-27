طهران: نستعد لاستئناف تخصيب اليورانيوم ردا على ترامب

أعادت طهران فتح محطة نووية متوقفة عن العمل منذ 9 سنوات، وذلك لزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم، حسبما أفادت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وقالت المنظمة الإيرانية اليوم الأربعاء في بيان: "هذا الإجراء يأتي استجابة لأمر المرشد الأعلى علي خامنئي، وردا على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي...أعيد فتح محطة لإنتاج سادس فلوريد اليورانيوم، وهي المادة الخام التي تستخدمها أجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم، وجرى تسليم برميل من الكعكة الصفراء هناك.

ومنذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق المبرم عام 2015، واصفا إياه بـ "المعيب"، قلصت إيران بموجب الاتفاق برنامج التخصيب لتهدئة المخاوف من أنها قد تطور أسلحة نووية، في مقابل إعفائها من عقوبات.

وكان خامنئي قد أمر منظمة الطاقة الذرية في الجمهورية الإسلامية هذا الشهر بالبدء في الاستعداد لزيادة طاقة التخصيب في حال فشلت المحاولات الأوروبية في إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.

وفي هذا السياق، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والتي تراقب التزام إيران بالاتفاق النووي، في الـ 5 من يونيو الجاري بأن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أبلغتها بخطط "مبدئية" لاستئناف إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم، موضحة أن الخطوة رمزية ويسمح بها الاتفاق النووي الذي يتيح لإيران تخصيب اليورانيوم حتى مستوى 3.67 بالمئة، وهي نسبة تقل كثيرا عن الـ 90% اللازمة لصناعة أسلحة نووية.

المصدر: "رويترز"