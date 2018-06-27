واشنطن وجدت طريقة لحرمان الهند من "إس-400"

قالت صحيفة The Economic Times، إن الولايات المتحدة تحاول إقناع الهند بشراء أنظمة دفاع جوي صاروخية أمريكية، لمنعها من إبرام صفقة توريد منظومة الدفاع الجوي الروسية" إس-400".

وتدل المعلومات المتوفرة لدى الصحيفة، على أن العرض قد يطرح خلال اللقاء بين وزيري الخارجية والدفاع الهنديين مع نظيريهما الأمريكيين يوم 6 يوليو المقبل.

وعلى الأرجح، سيطلب الجانب الأمريكي من نظيره الهندي، تحويل اهتمامه من المنظومة الروسية، إلى منظومة "ثاد " الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن بعض الخبراء، أن "إس -400" أكثر فعالية في التصدي لمجموعة كبيرة من المخاطر الجوية، بالمقارنة مع المنظومة الأمريكية. ولكن "ثاد" تبدو فعالة جدا في التصدي للصواريخ على مسافات بعيدة، فيما لم يعرف بعد أي المنظومتين أنجع في التصدي للصواريخ المتوسطة المدى والبالستية العابرة للقارات.

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وأشارت الصحيفة كذلك، إلى أن مسألة شراء الأسلحة من موسكو أصبحت موضوعا سياسيا إلى حد كبير، لأن الكونغرس يناقش في الوقت الراهن فرض عقوبات على شركات روسية تصنع الأسلحة والمعدات العسكرية وكذلك الجهات التي تشتري الأسلحة الروسية.

وفي أواخر شهر مايو، أفادت الأنباء، بأن روسيا تنظر في موضوع تزويد الهند بمنظومات "إس-400" بقيمة تزيد على 6 مليارات دولار، وذكرت أن الصفقة بات في مراحلها النهائية.

المصدر: لينتا رو

إدوارد سافين