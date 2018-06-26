واشنطن: سنفرض عقوبات على تركيا إذا اشترت منظومات "إس 400"

حذرت واشنطن، تركيا من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية "إس – 400"، وقالت إن ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات أحادية الجانب على أنقرة، بالإضافة إلى تغيير نوعي في العلاقات الثنائية.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون آوروبا وأوراسيا، ويس ميتشل، في هذا الصدد: "لقد تحدثنا بوضوح خلال العديد من الاتصالات مع أعلى المسؤولين في الحكومة التركية، عن أنه ستكون هناك عواقب، في المقام الأول من حيث ما هو مكتوب في القسم 231 من "CAATSA" (قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات.. سنفعل ذلك، وعندما نفهم أن الصفقة قد تمت، سنفرض عقوبات وفقا لـCAATSA".

وجاء ذلك في معرض تعليقه على نية أنقرة شراء منظومات "إس – 400"، خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ في الكونغرس.

إقرأ المزيد

يذكر أن ممثلين عن روسيا وتركيا وقعوا في ديسمبر 2017 على اتفاقية قرض لشراء "إس-400"، يتولى خدمتها كادر محلي، كما اتفق الطرفان على التعاون التكنولوجي في مجال تطوير إنتاج المنظومات في تركيا.

وتعرضت تركيا لانتقادات متكررة من جانب مسؤولين أمريكيين، ومن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بسبب هذه الصفقة.

وأعلن ميتشل، منتصف أبريل الماضي، أن شراء أنظمة "إس-400" من قبل أنقرة قد يؤثر سلبا على توريد طائرات "إف-35" إلى تركيا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، حينها، أن بلاده سترد إذا أوقفت الولايات المتحدة مبيعات السلاح لها، وخاصة طائرات "إف-35".

المصدر: وكالات