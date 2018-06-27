الوفد الروسي: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية توافق على المشروع البريطاني بتوسيع صلاحياتها

أفاد الوفد الروسي إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن أعضاء المنظمة صوتوا لصالح المشروع البريطاني القاضي بتوسيع صلاحيات المنظمة.

ويدعو المقترح البريطاني الذي تلاه وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون داخل مقر المنظمة في هولندا، إلى منح منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سلطة توجيه الاتهامات في تنفيذ الهجمات، مبررا اقتراح بلاده قائلا: "ينبغي ألا يسمح العالم بتآكل حظر الأسلحة الكيميائية".

وبدأت الجلسات منذ أمس الثلاثاء، وكانت نتائج التصويت في جلسة اليوم داخل مقر المنظمة على النحو التالي: 82 دولة "مع"، مقابل 24 "ضد".

وفي هذا السياق، أكدت بعثة روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على أن عرض لندن إدخال تغييرات على المنظمة يهدف إلى تحويلها من منظمة فنية إلى "هيكلية ادعاء عام"، ما يهدد بتقويض نظام عدم الانتشار ذاته.

ودعا رئيس البعثة الروسية غيورغيكالامانوف، المشاركين في المؤتمر، إلى "التفكير في عواقب هذه الإجراءات"، متسائلا: "هل سيترتب على ذلك خلل في عمل أنظمة عدم الانتشار العالمية أو إلغاء للنظام الأمني الدولي بأكمله"؟

ووكانت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي قد أعلنوا منذ الأمس عن دعمهم منح المنظمة صلاحيات جديدة.

المصدر: نوفوستي