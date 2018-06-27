بينس: حانت ساعة فنزويلا!

أعلن مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي أمس أن الوقت قد حان لممارسة الضغط على فنزويلا.

وقال بينس عقب اجتماعه مع الرئيس البرازيلي ميشيل تامر: "حانت لحظة الضغط والعمل الحازم لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا".

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وطلب نائب الرئيس الأمريكي كذلك من البرازيل اتخاذ إجراء حاسم ضد حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وشدد بينس على أن الولايات المتحدة لن تبقى مجرد مراقب لعملية الانهيار في فنزويلا، لافتا إلى أن "هذا البلد كان واحدا من أغنى البلدان، هو اليوم متحلل ومتعثر".

المصدر: نوفوستي