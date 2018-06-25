فنزويلا ترفض العقوبات الأوروبية الجديدة

أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية رفضها للعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على كراكاس، واعتبرتها تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد.

وجاء في بيان للخارجية الفنزويلية: "نرفض رفضا قاطعا السياسات المعادية المستمرة من قبل الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر تدخلا سافرا في الشؤون السيادية لبلادنا من خلال فرض القيود على 11 مسؤولا رفيعا في الدولة الفنزويلية، والتي تتعارض مع القانون الدولي".

وأكدت الخارجية أن فنزويلا "لا تقبل بالتهديدات لا من قبل الدول ولا من الأحلاف المتمسكة بطموحاتها الإمبريالية".

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وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن فرض عقوبات جديدة على عدد من المسؤولين الفنزويليين الذين اعتبرهم مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وبلغ عدد المسؤولين الفنزويليين المدرجة أسماؤهم على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي 18 شخصا.

وتقضي العقوبات بمنع المسؤولين من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم فيها.

المصدر: تاس