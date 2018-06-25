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الاتحاد الأوروبي يعاقب فنزويلا

مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يعاقب فنزويلا
Sputnik
نيكولاس مادورو
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فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عقوبات على 11 مسؤولا فنزويليا لعلاقتهم بالانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد يوم الـ 20 مايو، حيث ترى بروكسل أنها لم تكن "شفافة ونزيهة".

وجاء في بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي: "قرر الاتحاد في الـ 25 يونيو فرض قيود ضد 11 مسؤولا في فنزويلا، لانتهاكهم حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية وسيادة القانون في فنزويلا".

وشددت الوثيقة على أن بيان اليوم يعتبر استكمالا لقرارات المجلس في 28 مايو، حيث اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في هذا البلد اللاتيني ليست "حرة" أو "عادلة"، داعيا إلى إجراء انتخابات جديدة.

وفاز نيكولاس مادورو في انتخابات الرئاسة الفنزويلية التي جرت في 20 مايو، ورفضت واشنطن الاعتراف بالانتخابات، كذلك قررت فرضت عقوبات جديدة ضد كراكاس، تحظر على المواطنين الأمريكين التعامل مع أدوات الدين الفنزويلية.

المصدر: "تاس"

فريد غايرلي

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