الأمير وليام يلتقي يهوديين أنقذت جدته عائلتهما من النازيين

التقى الأمير وليام خلال زيارته لإسرائيل بيهوديين أنقذت جدته المدفونة في دير روسي في القدس عائلتهما من القتل على أيدي النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الضيف البريطاني التقى فيليب، وإديث كوهين حفيدي عائلة يهودية، أنقذتها جدته المذكورة في أثينا من براثن النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

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ومن المقرر أن يزور الأمير وليام اليوم قبر الأميرة أليسا المدفونة في دير مريم المجدلية الأرثوذكسي الروسي في الجسمانية بالقدس، حيث يقع القبر في أرض مزروعة بأشجار الزيتون صلى فيها المسيح.

وفي القدس، التقى الأمير وليم بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين وبعد ذلك توجه إلى تل أبيب، حيث تحدث للمصطافين على الشاطئ ولعب كرة القدم مع شباب عرب ويهود في يافا.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين