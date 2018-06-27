هل سيزاح مارك زوكربيرغ عن رئاسة الـ"فيسبوك"؟

قال موقع Business Insider، إن مستثمرين تقدر أسهمهم في "فيسبوك" بـ3 مليارات دولار، يعتزمون طرد مارك زوكربيرج مؤسس هذه الشركة من منصبه رئيسا لمجلس إدارة الشركة.

وذكر الموقع، أن المستثمرين ينشدون حرمان زوكربيرغ من سلطته على الشركة لأنهم غير راضين عن الطريقة التي يدير بها شبكة التواصل الاجتماعي المذكورة.

ويرى الموقع، أن غضب المساهمين في الشركة وصل إلى هذا الحد لأول مرة منذ تأسيسها في 2012.

وأشار الموقع إلى أن "فيسبوك" تعرض لعدة فضائح كبيرة، بدءا من استخدام المنصة للتأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة، ووصولا إلى الجمع غير المشروع لبيانات المستخدمين الشخصية.

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ويربط المستثمرون الغاضبون ظهور هذه المشاكل والفضائح، بالطريقة التي يدر بها زوكربيرغ "فيسبوك".

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين