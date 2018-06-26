بحضور ظريف.. مراسم "يوم أفريقيا" في طهران

استضاف مكتب الدراسات السياسية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية، مراسم "يوم أفريقيا" في طهران، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وأطلقت فعالية "يوم أفريقيا" منذ 25 مايو عام 1963 حيث تأسست منظمة الوحدة الإفريقية، وفي ذلك اليوم وقع قادة 30 بلدا مستقلا في القارة على وثيقة المنظمة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتغير اسم المنظمة بعد ذلك في 9 يوليو 2002 إلى الاتحاد الأفريقي.

وتحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط، اجتماعات الدورة العادية الـ 33 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المقررة يومي 28 و29 يونيو 2018، تمهيدا لانعقاد الدورة العادية 31 لقمة الاتحاد الأفريقي يومي الأول والثاني من يوليو 2018.

المصدر: وكالات