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مصدر أمريكي: هلسنكي مكان محتمل لعقد قمة بوتين وترامب

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مصدر أمريكي: هلسنكي مكان محتمل لعقد قمة بوتين وترامب
Reuters Jussi Rosendahl
العاصمة الفنلندية هلسنكي
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قال مصدر رفيع في الحكومة الأمريكية، إن العاصمة الفنلندية هلسنكي ينظر إليها كمكان لعقد اجتماع محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، حسب وكالة رويترز.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الاثنين، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيلتقي جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي في 27 يونيو في موسكو.

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ووفقا للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي غاريت ماركيس، فإن "مستشار الرئيس الأمريكي جون بولتون سيزور موسكو لمناقشة عقد اجتماع محتمل بين الرئيسين ترامب وبوتين".

المصدر: وكالات

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