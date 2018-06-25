الخارجية الروسية: لافروف سيلتقي مستشار ترامب لشؤون الأمن "بولتون" بعد غد الأربعاء

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيلتقي جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي في 27 يونيو في موسكو.

وقالت الخارجية في بيان: "تؤكد وزارة الخارجية الروسية المعلومات المتعلقة باجتماع عمل، بين لافروف وبولتون في موسكو يوم الأربعاء 27 يونيو".

تجدر الإشارة إلى أن بولتون بدأ اليوم الاثنين، زيارة تستمر 3 أيام، تشمل عدة عواصم من بينها موسكو، لمناقشة آفاق عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

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ووفقا للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي غاريت ماركيس، فإن "مستشار الرئيس الأمريكي جون بولتون سيزور بين الـ 25 وحتى الـ 27 من يونيو لندن وروما لمناقشة القضايا الأمنية، وسينتقل إلى موسكو لمناقشة عقد اجتماع محتمل بين الرئيسين ترامب وبوتين".

المصدر: وكالات