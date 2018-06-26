حملة للشرطة الإسبانية ضد المافيا الأرمنية

قالت شرطة كاتالونيا، إن حملة واسعة النطاق، ضد "المافيا الأرمنية" ومجرمين من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، تنفذ في إسبانيا.

وأضافت الهيئات الأمنية الكاتالونية Mossos d'Esquadra في تغريدة في تويتر:" ننفذ عملية واسعة بالاشتراك مع الشرطة الوطنية، ضد مجموعة إجرامية من أصول أرمنية، تمارس تهريب المخدرات والاتجار بالسلاح وتهريب التبغ وغسيل الأموال والفساد خلال المراهنات الرياضية بعض الجرائم الأخرى في كل أوروبا".

Operatiu amb @policia contra una organització criminal d’origen armeni relacionada amb tràfic de drogues, d’armes, contraban de tabac, blanqueig de capitals, corrupció en apostes esportives, i altres delictes contra el patrimoni a tot Europa pic.twitter.com/T0ukmtQ9jt — Mossos (@mossos) 26 июня 2018 г.

وتفيد وسائل الإعلام الإسبانية، بأن الشرطة تنفذ عمليات التفتيش في برشلونة ومدريد وفالنسيا وأليكانتي والباسيتي ومدن أخرى. ويعتقد أنه سيتم بنتيجة العملية تنفيذ 70 عملية تفتيش واعتقال 100 شخص.

والحديث يدور عن أكبر مجموعة إجرامية للمهاجرين من أرمينيا في أوروبا. ويملك المشتبه بهم، صلات وعلاقات متشعبة في الولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا وليتوانيا.

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وقالت صحيفة El País، نقلا عن مصادر أمنية، إن العملية، ستضع نهاية لنشاطات عصابات إجرامية من روسيا- بقيادة الأخوين شوشانشفيلي – ونشاطات اللص المخضرم الأرمني الأصل، إريك جاجينيان. وبدأت العملية بعد جريمة قتل مزدوجة في يناير 2016، ارتكبت في تاراس (كاتالونيا).

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين