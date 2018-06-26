مناورات بحرية للصين قرب تايوان

تجري الصين تدريبات قتالية بحرية يومية منذ أكثر من أسبوع في مياه قريبة من تايوان، وذلك وسط تصاعد التوترات بين بكين والجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، بحسب وسائل إعلام صينية.

وذكرت صحيفة (81. سي.إن) الرسمية التابعة للجيش الصيني، أن "مجموعة من السفن الحربية تجري تدريبات منذ يوم 17 يونيو الجاري قرب تايوان في مواقع منها قناة باشي ومضيق تايوان".

وأضافت: "التدريبات تختبر قدرات الجيش التدريبية لطواقم السفن الحربية والطيران والدفاع على السواحل عن طريق تنظيم تدريب قتالي حقيقي في عدة مناطق بالمحيط".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية في بيان أن "السفن تخضع لمراقبة مستمرة، وليس هناك ما يدعو للقلق".

ويقوم وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس بزيارة رسمية للصين، يجري خلالها لقاءات مع عدد من مسؤولي البلاد.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، ولا تستبعد استخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها.

المصدر: رويترز