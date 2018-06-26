سلفا كير ورياك مشار يتفقان على "بعض النقاط"

أعلن وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد الدخيري أن طرفي النزاع في جنوب السودان اتفقا على "بعض النقاط" خلال مفاوضاتهما في العاصمة السودانية الخرطوم.

وذكر الوزير السوداني أن النقاط التي اتفق عليها رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار سيعلن عنها "صباح الغد".

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وتستضيف العاصمة السودانية أول لقاء بين سلفا كير ورياك مشار منذ سنتين، وتهدف المفاوضات بينهما إلى إنهاء النزاع المسلح المستمر في البلاد منذ عام 2013.

وبعد وصولهما إلى الخرطوم لإجراء المفاوضات، أعرب سلفا كير ورياك مشار عن أملهما في انفراج الأزمة والتوصل إلى حل يرضي الجانبين.

المصدر: رويترز