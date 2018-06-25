طرفا النزاع في جنوب السودان يلتقيان في الخرطوم

أعرب رئيس جنوب السودان سيلفا كير وزعيم المعارضة ريك مشار في الخرطوم، عن أملهما أن تسفر محادثات السلام بين طرفي النزاع عن انفراج الأزمة وصولا إلى حل مرضي لكلا الجانبين.

وقال كير اليوم الاثنين عند بدء المحادثات:" جئت إلى هذا الاجتماع بعقل مفتوح وآمل أن يكون شقيقي ريك قد فعل الشيء نفسه... أرى الحاجة لوقف هذه الحرب غير الضرورية وآمل أن يكون الدكتور ريك يرى ذلك أيضا".

وأضاف رئيس جنوب السودان أن الخلافات ما زالت قائمة بشأن "اقتسام السلطة والترتيبات الأمنية" في إشارة إلى تمثيل محتمل للمعارضة في حكومة جنوب السودان يفضي لاندماج مقاتلي المعارضة مع القوات الحكومية.

وفي رد على استفسارات الصحفيين قال مشار: "جئنا إلى الخرطوم بحثا عن السلام"، لكنه أضاف أن دعوته جاءت "متأخرة"، دون ذكر تفاصيل حول ما جرى بالاجتماع.

واندلعت الحرب عام 2013 بعد أقل من عامين على استقلال جنوب السودان الغني بالنفط عن السودان. وأزهقت الحرب أرواح عشرات الآلاف وأجبرت الملايين على الفرار.

ويستضيف الرئيس السوداني عمر البشير المحادثات في الخرطوم. وعانى السودان اقتصاديا منذ انفصال الجنوب الغني بالنفط ويشهد الآن أسوأ أزمة مالية منذ سنوات.

المصدر: رويترز

علي الخطايبة