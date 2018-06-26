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ترامب يتحدث عن ثمار لقائه بكيم

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ترامب يتحدث عن ثمار لقائه بكيم
AFP SAUL LOEB
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أفصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثمار قمتة التي عقدها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 12 يونيو الجاري في سنغافورة.

وقال ترامب في معرض حديثه عن النجاحات التي حققها في لقائة مع كيم أمام حشد من مؤيديه في ولاية كارولينا الجنوبية الثلاثاء: "لدينا الآن علاقة جيدة (مع كوريا الشمالية) وأعتقد أن كل شيء سيتحقق ولكن الأمر ليس سهلا وبحاجة لبعض الوقت".

وأضاف: "هم وافقوا على نزع السلاح النووي، وعدم إجراء اختبارات، بالإضافة إلى ذلك أعدنا رهائننا وحاليا نعيد رفات أبطالنا".

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وتابع الرئيس الأمريكي مشيرا إلى أن الكوريين كبادرة حسن نية، قاموا بإزالة الملصقات المعادية للولايات المتحدة في جميع أنحاء البلاد، مضيفا أنه نتيجة لجهوده "سيكون العالم أكثر أمنا بكثير".

وعقد  ترامب وكيم قمة تاريخية في 12 يونيو بسنغافورة وعقب المحادثات، وقع الزعيمان وثيقة مشتركة، تعهدت فيها بيونغ يانغ بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية مقابل ضمانات أمنية من واشنطن.

المصدر: وكالات

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