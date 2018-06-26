اعتداء على كنيسة أرثوذوكسية في البوسنة والهرسك

أفادت إذاعة Radiosarajevo نقلا عن الشرطة المحلية، بأن مجهولين أشعلوا النار الأحد الماضي في كنيسة أرثوذوكسية قرب مدينة فيسوكو في البوسنة والهرسك.

وذكرت الإذاعة أن الكنيسة تعرضت لضرر ملموس نتيجة الحريق، فيما أكدت الشرطة أن "مجهولا أو مجموعة من المجهولين أشعلوا النار داخل كنيسة ميلاد مريم العذراء في قرية تشيكريكشيه، ما أدى إلى احتراق معظم الأيقونات والمذبح والكتب وتضرر سطح الكنيسة".

واللافت أن البوسنة والهرسك احتفلت بالذكرى الـ22 لاتفاقية دايتون للسلام والتي انتهى بموجبها الصراع المسلح الذي دار في البوسنة والهرسك بين 1992 و1995 حيث راح ضحيته أكثر من 100 ألف شخص.

يذكر أن مدينة فيسوكو التي شهدت حريق الكنيسة، تقع في الجزء المركزي من البوسنة والهرسك وتقطنها أغلبية بوسنية مسلمة.

المصدر: نوفوستي





