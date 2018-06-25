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ما أهداف أردوغان لعام 2023 التي تكلم عنها في "خطاب النصر"؟

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ما أهداف أردوغان لعام 2023 التي تكلم عنها في
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيذل قصارى جهده لتحقيق أهداف وتطلعات بلاده بحلول العام 2023.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه من شرفة المقر الرئيس لحزب العدالة والتنمية، بالعاصمة أنقرة، أمام حشد جماهيري بمناسبة فوزه، وتحالفه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها البلاد، أمس الأحد، "بفضل الثقة التي منحتمونا إياها عبر صناديق الاقتراع سنبلغ سويا بإذن الله أهدافنا لعام 2023".

وتابع أردوغان، "بعد مراسم أداء اليمين سنحدد وزراءنا والمسؤولين وسنبدأ بتطبيق برنامجنا"، مضيفا "سنعمل ليل نهار حتى لا تخسر تركيا لحظة واحدة من مستقبلها".

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وتسعى تركيا لتحقيق سلسلة من الأهداف بحلول العام 2023 الذي يوافق الذكرى المئوية الأولى لإعلان الجمهورية، ومن أبرزها الدخول في مجموعة أكبر 10 قوى اقتصادية على مستوى العالم، ووضعت لهذا الغرض رؤية سياسية واقتصادية تشمل عدة خطط، لبلوغ الناتج القومي 2 تريليون دولار في هذا التاريخ.

وشهدت تركيا أمس الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجاوزت نسبة المشاركة فيها 88%، حسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج الأولية، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة رجب طيب أردوغان على 52.55% من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إنجة على 30.67% من الأصوات.

المصدر: "الأناضول"

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