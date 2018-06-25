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إيطاليا تقسو على المهاجرين مانعة إنقاذهم من عرض البحر!

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إيطاليا تقسو على المهاجرين مانعة إنقاذهم من عرض البحر!
Reuters
صورة ارشيفية لانقاذ لاجئين في البحر
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ذكرت صحيفة The Independent، أن الحكومة الإيطالية منعت سفن الإنقاذ أمس الأحد من تقديم المساعدة للسفن والقوارب التي تحمل اللاجئين، وعدم الاستجابة لإشارات الاستغاثة التي ترسلها.

وترى السلطات الإيطالية أن السفن الحاملة للاجئين والمتوجهة إلى أوروبا عبر المتوسط، ترسل إشارات الاستغاثة وهي في المياه الإقليمية الليبية، وبالتالي فإن إنقاذها يقع على عاتق ليبيا.

وحظرت إيطاليا على سفن الإنقاذ المحملة باللاجئين أن ترسو في موانئها وهو ما أجبر بعضها على الإبحار إلى شواطئ إسبانيا.

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وقال وزير الخارجية الإيطالي ماتيو سالفيني، إن بلاده لن تسمح للاجئين بعد الآن أن يدخلوا أراضيها عبر البحر.

وهددت إيطاليا بأنها ستوقف دفع الاشتراكات المالية للاتحاد الأوروبي، إذا لم يعد الأخير النظر في طرق توزيع اللاجئين على دول القارة الأوروبية.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين

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