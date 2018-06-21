البرتغال ستختار لاجئين وصلوا مصر لإعادة إيوائهم

أعلنت البرتغال أنها سترسل فريقا متخصصا إلى مصر لاختيار مرشحين، في سبيل منحهم اللجوء، وذلك في إطار برنامج لإعادة إيواء اللاجئين.

وقالت وزارة الداخلية البرتغالية في بيان إن "فريقا من دائرة الرعايا الأجانب والحدود سيغادر إلى مصر مطلع شهر يوليو المقبل، لإجراء مقابلات مع المرشحين الأوائل"، مشيرة إلى أن البرتغال "مستعدة لاستقبال 1010 أشخاص" من الآن وحتى العام المقبل.

وتشارك البرتغال في برنامج تطوعي لإعادة إيواء لاجئين في أوروبا اقترحته المفوضية الأوروبية في يناير الماضي، بهدف استقبال 50 ألف لاجئ على الأقل من إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا.

ويخطط الاتحاد الأوروبي، لإنشاء "منصات إنزال محلية" للمهاجرين خارج أراضي الاتحاد لوضع حد لرحلات الموت في المتوسط، ويندرج هذا الطرح، الذي استخدمته بعض الدول الأعضاء في الاتحاد بشكل منفرد، ضمن "المشروع الختامي" للقمة الأوروبية المرتقبة في أواخر يونيو في بروكسل.

المصدر: أ ف ب