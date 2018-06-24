مستشار ترامب للأمن القومي يبدأ جولة خارجية تشمل موسكو

يبدأ مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون الاثنين، جولة لـ 3 أيام يزور خلالها موسكو، لمناقشة عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي غاريت ماركيس، في وقت سابق على حسابه في تويتر: "مستشار الرئيس الأمريكي جون بولتون سيزور بين الـ 25 وحتى الـ 27 يونيو إلى لندن وروما لمناقشة القضايا الأمنية، وسينتقل إلى موسكو لمناقشة اجتماع محتمل بين الرئيسين ترامب وبوتين".

وعلق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على هذا التصريح أنه "على حد علمنا، ستتم هذه الزيارة بالفعل. وهذا كل ما نستطيع قوله الآن".

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ورجحت وسائل إعلام غربية في وقت سابق، أن يعقد اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في شهر يوليو القادم، وبالتالي، وفقا لمصادر وكالة بلومبرغ، فهناك احتمالان لمثل هذا الاجتماع، قبل قمة الناتو، التي ستعقد في 11 يوليو في بروكسل، وبعد زيارة ترامب إلى المملكة المتحدة في 13 يوليو.

جدير بالذكر، أن صحيفة "كرونين تسايتونغ" النمساوية، أفادت في 24 يونيو، بأن السلطات في النمسا، تحضر لاستضافة قمة بوتين - ترامب في الـ15 من يوليو في العاصمة فيينا.

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وكتبت الصحيفة: "وصلت مجموعات من أجهزة الأمن الروسية والأمريكية بالفعل إلى فيينا وبدأت تحليلا للوضع من أجل تنظيم المفاوضات بين الزعيمين".

يشار إلى أن بولتون، سيكون أرفع ممثل لإدارة ترامب، يزور موسكو منذ زيارة وزير الخارجية الأمريكي السابق، ريكس تيلرسون العام الماضي.

المصدر: إنترفاكس