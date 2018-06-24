الكرملين: سنعلن عن مكان وتاريخ قمة بوتين ترامب في حينها

أكد الكرملين أن الإعلان عن مكان وتاريخ اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب سيتم عند انتهاء التحضير له، مؤكدا عدم وجود أي جديد في ما يتعلق بهذه القمة.

وجاء تصريح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بهذا الصدد، تعليقا على أنباء نشرتها صحيفة "كرونين تسايتونغ" النمساوية، أفادت بتحضير النمسا لاستضافة قمة بوتين ترامب في الـ15 من يوليو في العاصمة فيينا.

وأضاف بيسكوف للصحفيين: "نحن لسنا مستعدين بعد لتقديم أي معلومات بهذا الخصوص، وسنوافيكم بالأنباء ذات الشأن بمجرد أن نجهز لذلك".

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تجدر الإشارة إلى أنه سبق لبيسكوف وصرح مؤخرا بأن بوتين وترامب، قد بحثا خلال مكالمتهما الهاتفية الأخيرة، إمكانية إدراج فيينا على قائمة المدن التي قد تستضيف قمتهما الثانية.

وفي الـ16 من الشهر الجاري، أعرب المستشار النمساوي سيباستيان كورتز في حديث متلفز بثته قناة OE-24.TV النمساوية، عن استعداد فيينا لاستضافة قمة بوتين ترامب.

المصدر: تاس