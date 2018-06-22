الكرملين يدرس إمكانية عقد لقاء بين بوتين ومستشار ترامب

أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الكرملين يدرس إمكانية عقد لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ومستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جون بولتون.

وقال أوشاكوف بهذا الخصوص: "هذه المسألة تدرس، ولكن حتى الآن من غير المعروف" ما إذا كان سيعقد هذا اللقاء أم لا.

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ومن المقرر أن يزور بولتون موسكو يوم الـ 27 يونيو لإجراء مشاورات حول إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي غاريت ماركيس.

كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه سيستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي خلال زيارته لروسيا.

المصدر: وكالات