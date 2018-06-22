 
مباشر

الكرملين يدرس إمكانية عقد لقاء بين بوتين ومستشار ترامب

أخبار روسيا

الكرملين يدرس إمكانية عقد لقاء بين بوتين ومستشار ترامب
AFP ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جون بولتون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kesy

أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الكرملين يدرس إمكانية عقد لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ومستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جون بولتون.

وقال أوشاكوف بهذا الخصوص: "هذه المسألة تدرس، ولكن حتى الآن من غير المعروف" ما إذا كان سيعقد هذا اللقاء أم لا.

إقرأ المزيد
مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون الكرملين يؤكد زيارة بولتون إلى موسكو

ومن المقرر أن يزور بولتون موسكو يوم الـ 27 يونيو لإجراء مشاورات حول إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي غاريت ماركيس.

كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه سيستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي خلال زيارته لروسيا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بطاقة من المونديال رقم 9- تاريخ بطولة كأس العالم