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وزير الدفاع البريطاني يهدد تيريزا ماي بإقالتها

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وزير الدفاع البريطاني يهدد تيريزا ماي بإقالتها
Reuters
وزير الدفاع البريطاني ، غافن ويليامسون
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هدد وزير الدفاع البريطاني، غافن ويليامسون، رئيسة الوزراء تيريزا ماي باحتمال تعرضها للإقالة وفقدان منصبها، ما لم تقدم تمويلا إضافيا لوزارته.

وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إن الوزير طالب تيريزا ماي، بزيادة تمويل وزارة الدفاع خلال السنوات العشر المقبلة بمقدار 20 مليار جنيه استرليني.

وحذر الوزير، رئيسة الوزراء من مغبة عدم القيام بذلك، لأن المحافظين سيصوتون في البرلمان ضد مشروع الميزانية الذي ستقدمه حكومتها في حال عدم تقديم الزيادة المطلوبة. وهذا يعني أن البرلمان قد يعرب عن عدم ثقته بالحكومة.

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وفي وقت سابق ، دعا ويليامسون لزيادة الإنفاق على تحديث القوات البحرية البريطانية، زاعما الحاجة إلى تعزيز الأسطول لوجود "أعمال عدائية" من جانب روسيا.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين

 

 

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