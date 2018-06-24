انفجار ضخم في مبنى سكني غرب ألمانيا

أصيب 25 شخصا خمسة منهم في حالة حرجة جراء انفجار ضخم في مبنى سكني في مدينة فوبرتال غرب ألمانيا.

وقالت الشرطة إن "الانفجار وقع في ساعة متأخرة من يوم السبت.. ولا نستبعد وجود أشخاص آخرين عالقين في المبنى.. جهود الإنقاذ مستمرة"، مشيرة إلى أنها تحقق في أسباب حدوث الانفجار.

وأضافت الشرطة أن الانفجار تسبب بانهيار قسم كبير من المبنى فضلا عن حدوث أضرار كبيرة.

وبحسب مصادر محلية تمكن بعض سكان المبنى من الفرار، في حين لا يزال آخرون محاصرين وعالقين تحت الأنقاض.

المصدر: DW