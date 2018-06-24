شاكيرا تبيع قلادة نازية بـ"شمس سوداء"

اعتذرت المغنية الكولومبية شاكيرا، على وجود تشابه كبير بين إحدى مواد الزينة والحلي، التي كانت تبيعها في إطار جولتها الدولية مع الشعار النازي "الشمس السوداء".

وقالت صحيفة "صن" البريطانية إن المستخدمين عثروا بين سلع المتجر الرسمي للحفلات عبر الإنترنت، على سلسلة مذهبة مع قلادة تشبه رمز النازية، مع نقش "شاكيرا" و"جولة حول العالم".

وحاول المروج للجولة تبرير ذلك بأن القلادة صممت باستخدام رموز تعود لفترة ما قبل اكتشافات كولومبوس وأضاف: "نعتذر بصدق عن هذا التشابه غير المقصود وسنزيل المنتج نهائيا من البيع".

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ولكن الموضوع أثار امتعاض الكثير من المستخدمين، فعلى سبيل المثال، كتب أحد مستخدمي تويتر: "عزيزتي شاكيرا، هل تعرفين أن قلادتك تمثل رمزا نازيا مهما قامت بنشره قوات "إس إس" خلال الحقبة النازية؟".

وقال المستخدم المستخدم @mompayd: "الرمز الفاشي كزخرفة لجولتك الدولية؟ هل أنت، *****، فعلا، يا شاكيرا؟".

ورمز "الشمس السوداء" أو "الشمس المركزية" مرسوم على أرضية قلعة "ويولسبورغ" المعروفة خلال حقبة الرايخ الثالث في ألمانيا مدرسة للتدريب الأيديولوجي لضباط قوات"إس إس" النازية، واليوم يستخدم هذا الرمز من قبل النازيين الجدد والجماعات اليمينية المتطرفة.

وبدأت جولة شاكيرا الدولية في 3 يونيو وكانت تباع القلادة المذكورة بـ9.95 دولار ولكنها اختفت من الموقع الرسمي لشاكيرا ومن الصفحة في فيسبوك.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين