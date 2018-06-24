 
مباشر

انحناءة تيريزا ماي أمام العائلة المالكة تثير زوبعة من الانتقادات

أخبار العالم

انحناءة تيريزا ماي أمام العائلة المالكة تثير زوبعة من الانتقادات
Reuters Darren Staples
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/keza

تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للسخرية والانتقاد في الإنترنت، لغرابة الطريقة التي انحت بها للتعبير عن احترامها للأمير وليم.

ولفتت صحيفة "إندبندنت" إلى الزيارة الأخيرة لرئيسة الحكومة إلى مركز تأهيل جديد في نوتنغهامشاير، حيث كان الأمير ويليم، مشيرة إلى الطريقة الغريبة التي حيّت بها ماي سمو الأمير.

وكما لاحظت الصحيفة، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السيدة ماي، بمثل هذه الحركة الغريبة.

وأشارت إلى وجود الكثير من الصور في الإنترنت، تظهر ماي وهي ترحب بطريقة غير مألوفة بالملكة إليزابيث الثانية ودوقة كامبريدج كيث ميدلتون.

ويرى بعض مستخدمي تويتر أن محاولة ماي التعبير عن احترامها للآخرين بهذه الطريقة، مضحكة.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المونديال الروسي شهد إخفاقا عربيا كرويا ذريعا (فيديو)