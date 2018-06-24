انحناءة تيريزا ماي أمام العائلة المالكة تثير زوبعة من الانتقادات

تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للسخرية والانتقاد في الإنترنت، لغرابة الطريقة التي انحت بها للتعبير عن احترامها للأمير وليم.

ولفتت صحيفة "إندبندنت" إلى الزيارة الأخيرة لرئيسة الحكومة إلى مركز تأهيل جديد في نوتنغهامشاير، حيث كان الأمير ويليم، مشيرة إلى الطريقة الغريبة التي حيّت بها ماي سمو الأمير.

وكما لاحظت الصحيفة، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السيدة ماي، بمثل هذه الحركة الغريبة.

وأشارت إلى وجود الكثير من الصور في الإنترنت، تظهر ماي وهي ترحب بطريقة غير مألوفة بالملكة إليزابيث الثانية ودوقة كامبريدج كيث ميدلتون.

ويرى بعض مستخدمي تويتر أن محاولة ماي التعبير عن احترامها للآخرين بهذه الطريقة، مضحكة.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين



