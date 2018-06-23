الأمن التركي يعتقل مغنية ألمانية

اعتقلت قوات الأمن التركية، المغنية هوزان جانه الألمانية الجنسية في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، بتهمة "دعم الإرهاب".

وذكرت مصادر أمنية، أن رجال شعبة مكافحة الإرهاب أوقفت هوزان جانه، الكردية الأصل، عند نقطة تفتيش في أدرنة.

وذكرت المصادر أن توقيف المغنية جانه لدعمها حزب العمال الكردستاني والترويج له، وتواصلها مع قياداته.

وأضافت أن المطربة الألمانية حضرت إلى ولاية أدرنة للمشاركة في الحملات الانتخابية لحزب "الشعوب الديمقراطي" المتعاطف مع الأكراد.

المصدر: الأناضول