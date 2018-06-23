منظمة "أوبك" تدعو روسيا للانضمام إليها

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" دعت روسيا للانضمام إلى المنظمة بصفة مراقب.

وقال الوزير السعودي في مؤتمر صحفي: "دعونا روسيا للانضمام كمراقب... نعتقد أنهم يدرسون الأمر.. أستطيع أن أؤكد لكم أن جميع أعضاء أوبك سيرحبون بروسيا".

وكانت روسيا قد أبرمت في يناير 2018 صفقة مع "أوبك" لخفض الإنتاج، بإضافة ما لا يقل عن 25 دولارا لسعر برميل النفط، وهو ما عاد بالفائدة على الدول المصدرة للخام.

وحول الصفقة ذاتها، صرح وزير النفط السعودي حينها، بأن انتعاش أسعار النفط عاد بإيرادات إضافية على ميزانيات الدول المصدرة للنفط وليس على الشركات بفضل التفاهمات مع روسيا بهذا الشأن.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة