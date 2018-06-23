خبراء يتوقعون الفائز بالانتخابات الرئاسية التركية

توقع خبراء أتراك فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها يوم غد الأحد في تركيا.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومنافسة الأبرز رئيس حزب الشعب الجمهوري محرم إنجيه، وزعيمة حزب الخير المعارض ميرال أكشينار، والسياسي الكردي صلاح الدين ديمرطاش، بالإضافة إلى زعيم حزب السعادة، تيميل كرم الله أوغلو، ودوغو بارينتشاك زعيم حزب الوطن.

وتوقع مدير المركز التركي للدراسات الاستراتيجية (Kafkassam) في العاصمة أنقرة، حسن أوكتاي، أن يمنح الناخبون ما نسبتة 51-52% من أصواتهم خلال الجولة الأولى للانتخابات.

وأوضح أوكتاي أنه في حال لم تحسم الانتخابات في جولتها الأولى فإن أردوغان سيفوز على منافسه الأبرز إنجية بنسبة 60% من الأصوات، لافتا إلى أنه في حال تقدم الرئيس الحالي فإن حزب الشعب الجمهوري سيسحب ترشيح إنجيه، وسيبقى في المنافسة أكشينار الذي يحتل المركز الثالث بعدد المؤيدين.

ورجح أوكتاي أن يكون لدى أكشينار فرص أكبر بالمقارنة مع إنجيه، معللا السبب بأن الناخبين اليمينيين والقوميين لن يمنحوا إنجيه أصواتهم، مبينا أن مشاركة أكشينار في الجولة الثانية ستقلل إلى حد ما من فرص أردوغان بالفوز.

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في حين يرى مراقبون أن أردوغان، الذي يتولى السلطة منذ 15 عاما في تركيا، يواجه أكبر تحد في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة يوم غد، إذ يواجه معارضة مصممة على إزاحته حيث يعاني الاقتصاد من صعوبات متزايدة.

وهذه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تقام في يوم واحد بموجب تعديلات دستورية سعى إليها أردوغان، ستمنحه سلطات معززة وستلغي منصب رئيس الوزراء.

المصدر: "نوفوستي"