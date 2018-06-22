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أقوى منافسي أردوغان يحشد 2.5 مليون من مناصريه

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احتشد نحو مليونين ونصف من الأتراك في تجمع انتخابي الخميس في إزمير تعبيرا عن دعمهم لمحرّم أنجيه المنافس الرئيسي لرجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الأحد المقبل.

وتوجه أنجيه للحشود بالقول: "أردوغان رجل مُتعَب، ووحيد ..وهو رجل متغطرس لا يحترم شعبه".

ولا يزال أردوغان السياسي الذي يتمتع بأكبر شعبية في تركيا، وترجح استطلاعات الرأي حلوله في الطليعة، إلا أنه من غير المؤكد أن يحصل على نسبة 50% اللازمة للفوز من الدورة الأولى.

وفي وقت سابق قال أنجيه في حديث لوكالة فرانس برس إن "تركيا تريد التنفس والسلام والاستقرار" مضيفا "أنها لا تريد شخصا يصرخ ويغضب... بل تريد شخصا أكثر شبابا ويتمتع برباطة الجأش".

وبدعم من حزب الشعب الجمهوري العريق يبدو أنجيه حسب المراقبين أنه المرشح الأكثر قوة في مواجهة أردوغان الذي يهيمن على الساحة السياسية منذ العام 2003، كرئيس للحكومة وبعدها رئيسا للجمهورية.

المصدر: وكالات

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