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مدرعة تدهس إحدى السيارات في بيلاروس (فيديو)

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دهست عربة جند مدرعة من نوع BMP سيارة كانت متوقفة عند مفترق طرق قرب مدينة غرودنا في بيلاروس، وتوقفت في اللحظة الأخيرة قبل أن تواصل سيرها على سطح السيارة وترققها بمن فيها.

وذكر موقع" افتو غرودنو"، أن قافلة من العربات العسكرية كانت متجهة نحو المدينة، وأن واحدة منها كانت تسير بسرعة غير مبررة عند أحد المنعطفات، مما تسبب بانزلاقها نحو الاتجاه المعاكس من الطريق ودهسها إحدى السيارات المتوقفة على إشارة للمرور.

وتسبب الحادث بإصابة سائق السيارة برضوض وكسور مختلفة ولاسيما في ساقيه لكنه بقي على قيد الحياة، "وولد في قميص يحميه" كما يقول المثل الشعبي الروسي.  

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المصدر: لينتا رو

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