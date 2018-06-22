نتنياهو غاضب من اتهام زوجته بالاستيلاء على وجبات بـ99 ألف دولار

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتهام زوجته بالاحتيال وخيانة الأمانة على خلفية طلبها وجبات طعام بنحو 99 ألف دولار على حساب دافعي الضرائب، بأنه أمر "سخيف".

وقال نتنياهو، في تسجيل فيديو بثه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "سُجل هذا الأسبوع رقم قياسي في السخف، لأول مرة في التاريخ تم توجيه اتهام لزوجة مسؤول كبير بشأن وجبات بعضها قدم لضيوف رسميين وحتى رؤساء دول".

השבוע נשבר שיא נוסף באבסורד. כתב אישום שמבוסס על נוהל בלתי חוקי - לא יחזיק מים. pic.twitter.com/n8DKRP44dg — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) June 22, 2018

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية، أعلنت أمس الخميس، توجيه تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة لسارة نتنياهو وذلك بعد تحقيق طويل أجرته الشرطة بهذا الخصوص.

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وقالت وزارة العدل الإسرائيلية، أمس، إن النيابة العامة في القدس قدمت لائحة اتهام بحق زوجة نتنياهو "بسبب حصولها على منافع شخصية".

وورد في لائحة الاتهامات، أن سارة نتنياهو وموظف حكومي حصلا خلال الفترة ما بين 2010 و2013، على مئات الوجبات من مطاعم بقيمة 359 ألف شيكل (نحو 99 ألف دولار) بالالتفاف على لوائح تحظر ذلك إذا كان هناك طاه في المنزل.

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وإذا أدينت زوجة نتنياهو فقد يصدر ضدها حكم بالسجن لمدة تصل خمس سنوات، ولكن موعد تقديمها إلى المحاكمة ما زال غير واضح.

المصدر: الأناضول