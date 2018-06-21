زوجة نتنياهو متهمة بالفساد

وجهت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم الخميس لائحة تسائل فيها عقيلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتشمل اتهامات بالفساد وسوء استخدام المال العام.

وأفادت مراسلتنا بأن النيابة العامة قدمت في محكمة الصلح لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو، تسائلها عن شراء وجبات طعام بنحو 350 ألف شيكل، وهي 100 ألف دولار على نفقة الدولة.

إقرأ المزيد

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن سارة نتنياهو اتهمت بقيامها في الفترة بين عامي 2010 و2013 بطلب وجبات طعام خاصة من مطاعم وطهاة مشهورين بنحو 359 ألف شيكل على حساب الدولة.

وأضافت أن وكلاء دفاع سارة نتنياهو طلبوا من المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندلبليت، الاجتماع مرة أخرى للتوصل إلى تسوية مالية لطي ملف التحقيق، إلا أن النيابة العامة رفضت هذا المطلب.

المصدر: RT + وكالات