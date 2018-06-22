مفوض أممي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى موقف موحد حول الهجرة

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي دول الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد موقف موحد بشأن قضية الهجرة.

وقال غراندي في بيان له: "أدعو الدول الأوروبية اليوم إلى اغتنام هذه الفرصة لإيجاد موقف جديد وموحد يستجيب للاحتياجات المشتركة لكافة الدول، لكي تكون قادرة على إدارة الأمور على حدودها وسياساتها في مجال الهجرة بطريقة تتجاوب في نفس الوقت مع المعايير الأوروبية والدولية للإيواء التي اعتمدت منذ الحرب العالمية الثانية".

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وأشار إلى أنه لا تزال هناك آثار لأزمة الهجرة على المستوى السياسي، وتوجه نحو فرض قيود من جانب واحد من قبل بعض الدول.

ويأتي ذلك قبيل القمة الأوروبية المصغرة التي من المقرر أن تعقد في بروكسل يوم 24 يونيو الجاري بمشاركة 16 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات