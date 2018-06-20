اجتماع طارئ لزعماء أوروبيين.. وإجراءات جديدة لمواجهة الهجرة

يعقد زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، اجتماعا طارئا غير رسمي حول الهجرة، قبيل القمة الأوروبية المقررة يومي 28 و 29 يونيو في بروكسل.

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وبالإضافة إلى رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، سيشارك في اللقاء ممثلون عن النمسا وبلغاريا.

وتسعى كل من روما وفيينا إلى حث الدول الأوروبية على تبني سياسة أكثر صرامة تجاه مسألة الهجرة.

ووفقا لصحيفة "Corriere della Sera"، فإن الاجتماع الطارئ سيناقش تعديل ميزانية الاتحاد الأوروبي للأخذ بعين الاعتبار تخصيص صندوق لمساعدة الدول الإفريقية ميزانيته 1.5 مليار دولار.

واقترحت عواصم أوروبية مؤخرا إنشاء مراكز في دول العبور الإفريقية، للنظر في مطالب اللجوء، وحسب الاقتراحات فإن هذه المراكز يجب أن تتمتع بدعم من المنظمات والمؤسسات الدولية.

المصدر: وكالات