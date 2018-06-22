رئيس وزراء اليونان يعود للبس رباط العنق

رحب رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس بالاتفاق حول خروج بلاده من برنامج المساعدة المالية الأوروبية، مؤكدا أنه سيعود يلبس رباط عنق وفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه منذ 3 سنوات.

وقال تسيبراس خلال لقائه رئيس الجمهورية بروكوبيس بافلوبولوس اليوم الجمعة: "21 يونيو (يوم التوصل إلى الاتفاق المذكور) سيبقى معلما هاما في تاريخ منطقة اليورو"، مضيفا أن قرار مجموعة دول اليورو جعل دين اليونان الحكومي "مستقرا".

وأضاف: "في نهاية الأمر، لن أتهرب من ذلك، وسأضطر للبس رباط العنق"، في إشارة إلى وعده بالتخلي عنه حتى في المناسبات الرسمية، حتى إيجاد حل لمشكلة الدين الحكومي.

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وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد أقروا أمس الخميس شروط خروج اليونان من برنامج مساعدات الإنقاذ الثالث في أغسطس المقبل، ووافقوا على تمديد القروض اليونانية لمدة 10 سنوات ومنح اليونان دفعة مالية أخيرة تبلغ 15 مليار يورو.

المصدر: وكالات