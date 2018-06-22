موسكو وسيئول في منطقة واحدة للتجارة الحرة

وقعت موسكو وسيئول اليوم الجمعة حزمة من الوثائق لتعزيز التعاون بين البلدين، أبرزها إعلان مشترك لبدء المفاوضات بين روسيا وكوريا الجنوبية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة بينهما.

وجرت مراسم التوقيع في العاصمة الروسية بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، الذي وصل إلى موسكو في زيارة رسمية ولمشاهدة مباراة منتخب بلاده غدا السبت ضد المكسيك في إطار مونديال روسيا لكرة القدم 2018.

إضافة إلى ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاقتصادية الروسية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية لتأسيس قاعدة ابتكارية بين البلدين، ومذكرات تفاهم للتعاون في مجال الطاقة الكهربائية.

وفي مؤتمر صحفي عقد عقب مراسم التوقع، قال الرئيس بوتين إن موسكو وسيئول اتفقتا على توسيع التعاون، واصفا كوريا الجنوبية بالشريك التجاري الهام لروسيا في منطقة آسيا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع سيئول على تعزيز التعاون وتشكيل مركز مشترك للصناعات التقنية.

وأضاف الرئيس بوتين أن الأولوية خلال محادثاته مع نظيره الكوري الجنوبي كانت للتعاون في مجال الطاقة ومجالات التعاون الرئيسية، مؤكدا أن الطاقة تعد إحدى مجالات التعاون الهامة بين البليدن.

يشار إلى أن التبادل التجاري بين روسيا وكوريا الجنوبية تجاوز في 2017 مستوى الـ19 مليار دولار، منها 12.3 مليار دولار هي صادرات روسيا، مقابل واردات كورية بـ6.9 مليار دولار، حسب بيانات موقع "ITC Trade".

المصدر: وكالات

فريد غايرلي