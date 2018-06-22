طائرة أردوغان تحط على مدرج أكبر مطار في العالم تشيده تركيا

نفذت طائرة الرئيس رجب طيب أردوغان الخميس أول هبوط في مطار اسطنبول الثالث الذي سيكون أكبر مطار حول العالم وسيتم تدشينه في أكتوبر المقبل.

وأقلعت طائرة TC-ANK الخاصة بالرئيس التركي من مطار "غازي عنتاب" جنوب تركيا، وحطت في مطار اسطنبول الثالث.

وبذلك باتت طائرة الرئيس التركي أول طائرة تهبط في مطار اسطنبول الثالث وحطت الطائرة في مدرج يبلغ طوله 3 آلاف و750 مترا وعرضه 60 مترا.

وكان في استقبال أردوغان لدى وصوله، وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري والعاملون في المطار.

وقال أردوغان فور هبوط طائرته: "نعيش سعادة إنشاء مطار مهيب .. أسأل الله أن يكون المطار خيرا على تركيا وشعبها والإنسانية جمعاء".

#BREAKING#Erdogan's plane makes first landing at Istanbul's new airport. 3. Airport is the biggest one in Europe.



pic.twitter.com/J6UJlg9lES — EHA News (@eha_news) 21 июня 2018 г.

ونهاية مايو الماضي، قال مسؤول تركي إن مطار اسطنبول الثالث سيقدم خدمات لـ200 مليون مسافر سنويا.

وشارفت أعمال بناء المطار الجديد على النهاية، وسيفتتح رسميا في 29 أكتوبر المقبل وسيلعب دورا مهما في تحقيق تركيا أهدافها الاقتصادية المتمثلة بدخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول 2023 في الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية.

المصدر: الأناضول