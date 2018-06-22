مقطع فيديو .. مشجعون بريطانيون في موقف شائن بكأس العالم!
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وثّق مقطع فيديو تداولته مواقع في الإنترنت تصرفا مشينا صدر عن عدد من المشجعين البريطانيين داخل حانة في مدينة فولغوغراد عشية مباراة منتخبي إنجلترا وتونس.
ويبدو أن الجعة أفقدت هؤلاء المشجعين صوابهم، أو لعلها كشفت ما يسرون، فراحوا يرددون نشيدا يتغنى بالنازية، وأثناء ترديد النشيد كانوا يصرخون بالتحية النازية "زيغ هايل" التي تعني نحيي الانتصار!
كما كال هؤلاء المشجعون البريطانيون، الذين تقول بعض المصادر إنهم من أنصار فريق نادي تشيلسي اللندني، الشتائم إلى الولايات المتحدة.
المصدر: lenta.ru
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